Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? 26 Haziran Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

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Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç tl? 26 Haziran Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Corona virüsü salgını sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altına olan talebi artırdı. Bu dönemde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın talebinin artış göstermesi sebebiyle konuyla ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Haziran 2020 Cuma; tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Giriş Tarihi: 26.6.2020 09:04 Son Güncelleme: 26.6.2020 09:04 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Haziran Cuma güncel fiyatlar

son dakika haberleri, piyasaların kapanış günü itibarıyla yatırımcılar adına önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Haftaya yükseliş ile başlayan altın fiyatlarının, kapanışta nasıl bir davranış sergileyeceği merak ediliyor. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Haziran 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 HAZİRAN 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Haziran Cuma güncel fiyatlar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 387,98

SATIŞ: 388,08

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 628,50

SATIŞ: 637,10

Altın fiyatları son dakika haberi: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Haziran Cuma güncel fiyatlar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.257,10

SATIŞ: 1.272,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.488,44

SATIŞ: 2.535,74

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.579,00

SATIŞ: 2.618,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.587,90

SATIŞ: 2.601,70

Altın fiyatları son dakika haberi: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Haziran Cuma güncel fiyatlar
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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? 26 Haziran Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
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