Axa Sigorta’dan “Dünya için hareket et” mesajı

'DünyaDostu Sigortacılık' yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta, konuyu insan sağlığı ve hareket ekseninde ele aldığı 'Dünya için Hareket Et' isimli yeni projesini duyurdu. Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen projede daha hareketli bir yaşam tarzının insan sağlığı için yarattığı değeri, küresel ısınma ve iklim krizi açısından dünyanın bağışıklığı için de yaratılabileceğine dikkat çekiliyor. Projenin duyurusu Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve WWF -Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin katılımıyla internet üzerinden bir medya toplantısı ile gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Dünya Dostu Acente programıyla şirketin çabalarına destek veren yüzlerce acente de katıldı.Yenilikçi sigortacılık çözümleri geliştirmenin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için de değer yaratmanın da Axa için stratejik önem taşıdığını ifade eden Ölken, "'Dünya için Hareket Et' projemizle de amacımız dünyanın kaynaklarının karşı karşıya olduğu tehlikeye ve insanların daha çok hareket ederek değer yaratabileceklerine dikkat çekmek ve eylemleriyle sebep oldukları karbon ayak izine dair farkındalıklarını artırmak" dedi.