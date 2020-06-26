Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan 'Manisa Depremi' açıklaması

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa merkezli depremle ilgili, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." dedi.