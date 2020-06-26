Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan 'Manisa Depremi' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa merkezli depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." dedi.
Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:26Son Güncelleme: 26.6.2020 12:31ABONE OL
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa merkezli depremle ilgili, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." dedi.