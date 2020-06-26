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Bakan Pakdemirli: 'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibarıyla 'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık" dedi

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:12 Son Güncelleme: 26.6.2020 12:33 ABONE OL
Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık" ifadesini kullandı.

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Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık
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