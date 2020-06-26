‘Başarıyı iletişim getiriyor’

2020 yılının ilk yarısında Türkiye ve dünya sigortacılığı için benzeri görülmemiş bir dönem yaşandı. Risk algısının bir anda değiştiği bu süreçte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişim gösterirken, müşteri davranışlarından acente ilişkilerine pek çok alanda sigorta şirketlerinin yetkinlikleri test edildi. Klasik çözümlerle yetinmeyip, işlerini bir adım öteye taşıyanların gerçek anlamda fark yaratma fırsatı buldukları bu olağan dışı dönem içerisinde Ray Sigorta önemli bir ivme kazandı. Son dönemde hayata geçirdiği yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve uygulamalarla gündeme gelen Ray Sigorta 2020 yılının ilk 4 aylık rakamlarına göre üretimini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38 artırarak 519 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdi. "Ülkemizin ve küresel piyasaların belirli zorluklarla karşılaştıkları günlerde doğru çözümleri müşterilerimizle buluşturmayı başardık" diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu başarı da hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle aramızda kurmayı başardığımız çift yönlü iletişimin bir sonucu. Diğer taraftan en önemli paydaşlarımız olan acentelerimize sunduğumuz desteklerin yanı sıra piyasaya sunduğumuz fark yaratan ürünlerle ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlıyoruz. Ekonomik Kasko, Baby on Board, Prenses Kasko, Cyberella bunlardan sadece bazıları. Sadece bir alanda değil, hizmet verdiğimiz her alanda başlattığımız yeni inisiyatifler ve kampanyalarla satış kabiliyetimizi artırıyoruz."2020 yılının 4 aylık rakamlarına göre büyük bir atılım yaparak hayat dışı prim üretiminde 19'uncu sıradan 16'ncı sıraya yükselen Ray Sigorta, bir önceki yılın aynı döneminde 376 milyon liralık üretimini %38 artırarak 519 milyon liraya çıkardı. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:"Bu dönemde pazar payımızı da %20 artırmayı başardık. Biz bu başarıyı şirketimizi ilk 10'a sokarak daha da taçlandıracağız. Bizim ilk 10'daki yerimiz gelip geçici olmayacak, kalıcı olmayı hedefliyoruz."