Hepsi tek bir ekrandan yapılacak! Milyonlarca vatandaşa büyük kolaylık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda sağlanan ilerlemeler sayesinde Türkiye'de her şart ve durumda olursa olsun duraksamadan vatandaşa en iyi hizmetin sunulmaya devam edildiğini aktaran Oktay, "Bunu sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, altyapı ve dijital kamu hizmetleri başta olmak üzere tüm alanlarda bir kez daha görerek, emeklerimizin verdiği sonuçları bir anlamda test etmiş olduk. Dijital Türkiye Platformu'na toplam giriş sayısında geçtiğimiz yılın toplam giriş sayısı olan 1,2 milyar seviyesini 6 ay gibi bir sürede yakalamış durumdayız. Başka ifadeyle 2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 oranında artmıştır." diye konuştu.

Salgın sürecinde vatandaşın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldıklarını anlatan Oktay, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu, e-Seyahat İzin Belgesi, işçilerin prim erteleme kapsam listesi ve seyahat" başta olmak üzere, gerekli olan sağlık belgelerinin salgın sürecinde yeni eklenen hizmetlerden en çok kullanılanlardan bazıları olduğunu bildirdi.