Merkez Bankası faizi değiştirmedi

25 Temmuz 2019'dan 21 Mayıs 2020'ye kadar olan dönemde gerçekleştirdiği 9 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tümünde faiz indiren Merkez Bankası, dün frene bastı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'da yüzde 8.25 olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verildi. Merkez Bankası 2019'un Temmuz ayında başladığı faiz indirim sürecinde art arda 9 toplantıda toplam bin 575 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 24'ten 8.25'e çekmişti. PPK sonrası yapılan açıklamada, çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğine dikkat çekilerek, "Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlarının, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir" denildi.