Son dakika | Bakan Fatih Dönmez Akkuyu NGS için tarih verdi

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak." dedi.

İKİNCİ ÜNİTENİN TEMELİ DE ATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak." diye konuştu.

MESLEK LİSELERİNE NÜKLEER EĞİTİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ayrıca, "Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz." ifaderini kullandı.

Akkuyu NGS'de önemli adım! Bu yıl içerisinde atılacak