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haberi: Bakan Pakdemirli'den açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı 'den açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:27 Son Güncelleme: 26.6.2020 15:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" dedi.

54 PROJEYE DESTEK

Bakan Pakdemirli, "256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz. Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması
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