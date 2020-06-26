Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi açıklaması

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" dedi.

54 PROJEYE DESTEK

Bakan Pakdemirli, "256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz. Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

#Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz,



▶️ Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin,



▶️ Diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor.



Bugün itibariyle TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 26, 2020

Bakan Bekir Pakdemirli'den destek açıklaması: 200 milyon TL ödeme yaptık

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