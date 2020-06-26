Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yapılacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak." dedi.

Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş 'İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri' açıklaması | Video

Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi.

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullanan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

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