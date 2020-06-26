Türkiye pozitif ayrışacak

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 'Ekonominin Koronavirüsle Mücadelesi' raporunu hazırladı. Gelecek yıl salgının büyük ölçüde ortadan kalkması şartıyla 2022'nin küresel ekonomide toparlanma yılı olacağı belirtildi.Kovid-19 salgınının modern dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş şiddette ve büyüklükte bir krize yol açtığı vurgulanan raporda, hükümetlerin devasa mali destek paketleri açıkladığına vurgu yapılarak, "Küresel ölçekte açıklanan ekonomik paketlerin toplam değeri 8 trilyon dolara yaklaştı" denildi. Yarı karantina uygulamalarının iç talep üzerindeki olumsuz etkileri ve küresel ekonomideki yavaşlamadan dolayı koronavirüs salgınının Türkiye'de ekonomik büyümeyi aşağıya çekeceğinin belirtildiği raporda, gelecek yıllarda oluşacak yeni sistemde ülkemizin pozitif ayrışabileceğine vurgu yapıldı. Raporda, şöyle denildi: "Çok uluslu şirketler, üretime dair riskleri farklılaştırmak ve dağıtmak için üretim tesislerinin bir kısmını Çin'den başka coğrafyalara taşımayı tercih edebilirler. Burada gerek imalat sanayisindeki ürün çeşitliliği ve yetişmiş insan gücü gerekse lojistik avantajlarından dolayı Türkiye önümüzdeki yıllarda daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekerek üretim ağını güçlendirme fırsatı yakalayabilir."