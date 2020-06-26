Yenilenebilir enerji yatırımlarında yarınlara sigortayla daha sağlıklı bakılıyor

Ernst& Young'ın hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ne göre yenilenebilir enerji, dünyanın COVID-19 pandemisi ile mücadelesi sürerken, uzun vadeli yatırım açısından 'güvenli liman' olarak görülüyor. İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji yatırımlarına ilginin artmasına destek olurken, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji sektörünün COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden hızlı toparlanacağı öngörülüyor. Enerji yatırımlarının ciddi maliyetleri olduğuna dikkat çeken Maximilian Stahl, bu yönde yatırımların sigorta ile yarınlara güvenceli bir şekilde ulaşabileceğine işaret ederek, "2019'da AB tarafından sağlanan enerji teşviklerinin yüzde 45'i yenilenebilir enerji kaynaklarına harcandı. Bu büyüklükteki yatırımlardaki risklerin çeşitlendiğini ve artış trendinde olduğunu unutmamak gerekiyor. 30 yıl önceki bir rüzgar türbininin çapı 5 metre civarındaydı ve saatte 0.03 MW elektrik üretmekteydi. Şimdi ise 220 metre çapındaki, 260 metre yüksekliğindeki türbinler saatte 12 MW elektrik üretiyorlar. Bir türbin tek başına 16 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu atılım bize gösteriyor ki, sigortalılar proje hazırlıklarının ayrılmaz bir parçası olarak sigortalanabilir risklerinin bertaraf edilmesi konusuna önem vermeliler. Hem ekonomik büyüme hem çevresel faktörler, hem de teknolojik gelişmelerin ışığında büyük önem kazanan yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta kapsamının doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru teminatların sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından önemli" dedi.