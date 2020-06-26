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Yerli bomba testi ile kaynak ve zaman tasarrufu

Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Yerli bomba testi ile kaynak ve zaman tasarrufu
Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ün testi, yurtdışı yerine Konya'nın Karapınar bölgesinde oluşturulan test altyapısında çok daha uygun maliyetle ve kısa sürede gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından sığınak, komuta kontrol merkezi ve benzeri, güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedeflere nüfuz ederek, hedef içinde tahribat yaratması amacıyla tasarlanan ve delici tipte bir uçak bombası olan SARB-83'ün testi başarıyla yapıldı. SARB-83 için gerçekleştirilen ilk raylı test olma özelliği taşıyan bu denemede, ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı (patlayıcılı) mühimmat test edildi.
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Yerli bomba testi ile kaynak ve zaman tasarrufu
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