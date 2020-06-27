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'dan mobil x-Ray cihazı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için bildirildiğini kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 19:20 Son Güncelleme: 27.6.2020 19:28 ABONE OL
ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini kaydetti.

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.

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ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı
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