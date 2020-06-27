Dev projede yerli makine başarısı: Trakya'nın çehresi değişecek!

Bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek ve Trakya'mızın çehresi değişecek. Bütün sistemleriyle önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu proje himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi; doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eseri olarak baki kalacaktır" şeklinde konuştu.

Bu deşarj tünellerinden Çorlu - Çerkezköy ve derin deniz deşarj hattında bugün ışığı göreceklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu ışığa, tamamı yerli ve milli sermayeyle üretilen Türkiye'nin ilk Tünel Açma Makinesi sayesinde ulaşacağımızı da önemle ifade etmek isterim. Zira dünyada sadece 8 ülkenin sahip olduğu bu tünel açma makinesinin, bu önemli çevre projesinde kullanılmasından dolayı da, özel bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

