Endüstriyel enzim fabrikası açıldı

TAMAMI yerli ve milli sermayeyle kurulan, Türkiye'nin ilk Biyoteknoloji Endüstriyel Enzim Üretim Fabrikası olan LİVZYM açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu fabrika sayesinde, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz enzim ithalatını engelleyebileceğiz. Çok farklı enzimlerin ithalatına yılda 150 milyon dolar harcıyoruz. 5 senelik bir dönemde, kapasite artışıyla birlikte bu tutarın yüzde 90'ını ülkemizden karşılayabiliriz" dedi. Varank, şöyle devam etti: "Tek başına bu alanda Türkiye, yılda 30 milyon dolar ithalat yapıyor. Önümüzdeki hafta ilk satış gerçekleşebilir. Bu işin ihracat boyutu da var. Hatta bu ihracatın kilogram başına katma değeri üretilecek enziminin niteliğine göre 20 ile 100 dolar arasında değişiyor." Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise "Gıda, yem gibi birçok üründe enzim ihtiyacımızı, bundan sonra modern teknolojilerle, yerli ve milli üretimle karşılayacağız" dedi.