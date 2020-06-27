Havada 100 ülkeyle temas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarıyla ilgili dört bakanlığın seferberlik halinde olduğunu belirterek, "100 ülkeyle bütün yazışmalarımızı yaptık. Müthiş bir diplomasi var. Tedbirleri elden bırakmadan bütün ülkelerle yurtdışına açılmak istiyoruz" dedi. Tokat'ta inşaatı devam eden yeni havalimanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, havayolu trafiğinde normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Gerek Dışişleri, gerek İçişleri gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve bizler bu yeni normalin bir an önce yoluna girmesi için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbiri hiç elden bırakmadan güvenli bir şekilde hava, kara ve demiryolunu kullanabilirler."Tokat Havalimanı'nın 2021 yılı başında açılacağını da belirten Karaismailoğlu, "Pist çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde pistle ilgili tüm işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında da kaba işlemler tamamlandı. Önümüzdeki yılın başında Tokat Havalimanı'na güvenilir bir şekilde uçaklarımız inebilecek" dedi. Karaismailoğlu, Tokat-Niksar karayolunda da çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2x2 duble yolun bir kısmı tamamlanıp trafiğe açıldı. Kalan kısımların planlamalarını yapıyoruz" diye konuştu.MANİSA'DA yaşanan depreme ilişkin de konuşan Karaismailoğlu, "Konunun takibindeyiz. İletişim anlamında hiçbir engel yok. Arkadaşlarımız konunun takibindeler. Bir yoğunluk oldu ama bizim altyapımızı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.TÜRK Hava Yolları (THY), temmuz ayı dış hat uçuş takvimini duyurdu. Buna göre, İran'ın başkenti Tahran'a 16 Temmuz'dan itibaren sefer planlandı. THY, ayrıca 1 Temmuz'da ABD'de New York, 26 Temmuz'da Houston ile 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou kentine de uçuş yapmayı amaçlıyor.