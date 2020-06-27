Microsoft mağazaları tarih oluyor

MICROSOFT, perakende satışa yeni bir yaklaşım getirme kararı aldı. Şirket Kovid-19 süreci sonrası için tüm mağazalarını kapatacak. Müşterilere satışı sadece online olarak yapacak. Microsoft, Microsoft.com'daki dijital mağazasına Xbox ve Windows'taki mağazalarına yatırım yapmaya devam edecek. Şirket ayrıca Londra, New York, Sydney ve Redmond'taki Microsoft Deneyim Merkezlerini de yeniden tasarlayacak. Microsoft Başkan Yardımcısı David Porter, "Ürün portföyümüz büyük ölçüde dijital tekliflere dönüştükçe satışlarımız online olarak büyüdü ve ekibimiz müşterilere herhangi bir fiziksel konumun ötesinde hizmet vermenin başarısını kanıtladı" dedi.