Sanayi alanları şehir dışına taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tavşancıl'ın üstünde kömürcüler OSB'sinin de olduğu alanda kamulaştırma sürecini başlattık" dedi. İlk etapta 1.500 konutun ihalesini bu yılsonuna kadar yapacaklarını dile getiren Kurum, "İnşaatına da başlayacağız. Dilovası'nda vatandaşımızın hem gürültü hem ses hem hava kirliliği yaşadığı o alanın taşınma sürecine bu yıl itibarıyla başlamış olacağız. 50 milyon lira kamulaştırma için büyükşehir belediyemize önümüzdeki hafta para aktarıyoruz" diye konuştu. Körfez ilçesinde 1.300 rezerv konut üreteceklerini belirten Kurum, "Bakanlığımız, şehrin içinde kalmış sanayi alanlarımızı şehrin dışına çıkarma, 396 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekare bir sanayi sitesi inşasını, TOKİ eliyle yapacak. Proje bitme aşamasına geldi. Bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız" dedi. Kurum, yürüyüş yoluna 20 milyon TL'lik bir proje hazırladıklarını da iletti.