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: maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!

Türkiye’de milyonlarca , Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Maaşlara yapılacak artışta en büyük etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Peki, açıklanan veriler doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.6.2020 19:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili araştırmalara başladı. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık enflasyon ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zam miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!

EN ÇOK 6 BİN 590 TL

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!
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