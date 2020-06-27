Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili araştırmalara başladı. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık enflasyon ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zam miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...
Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.
EN ÇOK 6 BİN 590 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.