Titanyumdan üretiliyorlar! Uzuvlarını kaybeden hastaların umudu oldu...

'TİTANYUMDAN ÜRETİLİYOR'



Müdür Yardımcısı Öztürk, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bir protokol imzaladıklarını ve bu bağlamda genel sağlık sigortalıların METÜM'den hizmet aldıkları takdirde giderlerinin SGK geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti. Öztürk, "Kuruluşundan beri METÜM'de 600 civarında proje yapıldı. Bu projelerin içinde kişiye özel implantların yanı sıra plastik modeller, eğitim modelleri projeler de var. SGK kapsamına girdikten sonra ise son 3 yılda yaklaşık 150 kişiye özel implant üretildi. Üretimleri titanyumdan yapıyoruz. Titanyum, biyo uyumluluğu ispatlanmış bir malzeme olduğu için hasta hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Enfeksiyon riski yaşanmıyor ve vücutla son derece uyumlu kalabiliyor. Geri dönüşler çok keyifli, hastaların mutluluğunu görmek, sağlığına kavuştuğunu görmek çok keyifli. Kamunun böyle bir kuruluşu olduğunu bütün herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmeye hazırız" dedi.