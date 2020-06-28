Asyalılar meydanı Türkler’e bıraktı

Koronavirüs salgını sürecindehükümetin verdiğidestekle şalterindirmeyerek üretimedevam edenTürk sanayisi, temmuzayına da hızlıgiriyor. SABAH Sakarya'dakiorman ürünleri devi Çamsanve Gölcük'te bulunan UzmarTersanesi'ne giderek, üretimiyerinde inceledi.Sakarya Hendek'te faaliyet gösteren orman ürünleri devi Çamsan'ın patronu Şükrü Bodur, "Avrupalılar 1-2 yıl daha kendine gelemez. Onların pazarda yarattığı boşluğu Türkler dolduruyor. Yurtdışı siparişlerimizde patlama var. Üç vardiya çalışıp talepleri karşılıyoruz. Yeni yatırım düşünüyoruz, bunu yapacak gücümüz var" dedi. Asyalı tersane devlerinin salgın nedeniyle duraksamasının Türk şirketlere yaradığını söyleyen Uzmar Tersane Müdürü Orhan Kum, "Siparişler bize kaydı. Bir İskandinav ülkesine insansız römorkör üretmek için imza aşamasındayız" diye konuştu.Ormanürünleri sektöründe faaliyet gösteren Çamsan, nisanda salgın nedeniyle yüzde 60'lara kadar düşürdüğü kapasitesini mayısta tekrar yüzde 100'e çıkardı.İhracatta büyük bir talep patlaması yaşadıklarını söyleyen Çamsan Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, "Avrupa'nın kapanmasının bize büyük faydası oldu. Onların müşterileri Türkiye'deki firmalara geldi. Tüm pazarlarda Avrupalı şirketlerin yarattığı açığı Türk firmaları kapatıyor" dedi. Avrupalı firmaların bir-iki yıl kendine gelemeyeceğini söyleyen Bodur, şunları kaydetti: "Hükümetimizin aldığı tedbirlerle hem sağlık hem de ekonomi ayağında gerçekten ülke olarak büyük başarı gösterdik."Halen Sakarya Hendek'te bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde üç vardiya ile tam kapasite ile MDF, MDF Lam ve parke üretimi yapan şirket 300 dönüm arazi üzerinde kurulu dev tesisinde 1.000 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. 2019'u 930 milyon liralık ciro ile yılı kapatan şirketin hedefi ise bu yıl 1 milyar liralık barajı aşarak lig atlamak. Bodur, "Şimdilik mevcut kapasitelerimiz artan talepleri karşılamaya yetiyor ama yetmemesi durumunda ilave kapasite artırımları yapacak planlarımız hazır" dedi.Geçen yıl ihracatı yüzde 35'ler seviyesine çıkaran şirket, bu yıl 80'e yakın ülkeden gelen yoğun siparişlere yetişmek için üç vardiya çalışıyor. En büyük ihracat pazarlarının İran ve Kuzey Irak olduğunu söyleyen Bodur, "80'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bir tarafta Kanada, bir tarafta Kamboçya ve Çin var. Her yere ürün gönderiyoruz" dedi. İç piyasada konut kredilerinin faizlerinin düşmesiyle inşaat sektöründe ciddi bir hareketlenme olduğunu söyleyen Bodur, İç piyasada talepte ciddi bir artış var" şeklinde konuştu.Sakarya 2'nci OSB'nin de başkanı olan Bodur, "Burada hiç boş fabrika yok ve hepsi çalışıyor" dedi. Bölgenin yurtiçi ve yurtdışından yüksek yatırım talepleri aldığını söyleyen Bodur, şu bilgileri verdi: "Halen 350 hektar olan OSB'mize 200 hektarlık büyüme alanı getiriyoruz. Ankara'da bütün onaylar çıktı. Yakında istimlaklar başlayacak."Tersane sektörünün en eski ve en büyük şirketlerinden Uzmar'ın Müdürü Orhan Kum, "Güney Kore ve Çin'de duran işlerin adresi Türkiye oldu. Siparişler Türkiye'ye kaydı" dedi., Gölcük'te bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki tesislerinde, pandemi sürecinde vardiya sayısını üçe çıkaran şirket, yılda ortalama 17 adet römorkör üretiyor. Artan siparişlere yetişmek için de yeni yatırım yapıyor.Salgında çalışanlarının zarar görmemesi için 11'i tıp doktoru olmak üzere farklı meslek gruplarında alanında uzman 48 kişilik bir bilim heyeti oluşturan Uzmar, titiz bir çalışma yürütüyor. Tüm çalışmalarını heyetin yönlendirme ve tavsiyeleri ile yaptıklarını söyleyen Kum, "İşlerimizde yavaşlama olmasın diye bu heyeti oluşturduk. Haftada 3 gün genel değerlendirme toplantımız oluyor. Yol haritamızı belirliyoruz" dediBugüne kadar 23 ülkeye, 200'ün üzerinde römorkör satan Uzmar, üretiminin yüzde 99'unu ihracata yönlendiriyor. İhracatın yanı sıra bünyesindeki römorkör faaliyetleri için üretim yapan Uzmar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden aldığı iki siparişin inşaasına başlamış. 32 metre boyunda, 80 top çeki gücüne sahip teknelerin önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanıyor.Çok yakında İskandinav ülkelerinden biri için otonom tekne üreteceklerini söyleyen Kum, şunları ifade etti: "Anlaşmayı imzalamak üzereyiz. İnsansız tekne üreteceğiz. Bu Türkiye'de ilk olacak" dedi.