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en değerli bilişim markası oldu

Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
KoçSistem en değerli bilişim markası oldu
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'in açıkladığı Türkiye'nin En Değerli 100 Markası listesine 41. olarak giren KoçSistem, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bilişim Markası oldu. KoçSistem'in marka değerinin 90 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu yıl kuruluşunun 75'inci yılını kutlayan şirketin Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Türkiye'nin uluslararası teknoloji şirketi olarak kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümleri hayata geçirerek ve dijital dönüşüm atağına katkıda bulunduklarını söyledi.
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KoçSistem en değerli bilişim markası oldu
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