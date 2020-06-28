Nükleer enerji müfredata giriyor

Türkiye, 'Milli Enerji ve Maden Politikası' vizyonu çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını süratle çeşitlendirmeye devam ederken, gelecek nesillerin enerjide söz sahibi olması için de eğitim faaliyetlerine hız verildi. 2023'te ilk reaktörü devreye girecek olan Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) Akkuyu'da Türk çalışan sayısının artırılması amacıyla Mersin'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin müfredatına "Nükleer Enerjiye Giriş Dersi" eklendi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'de yaptığı incelemeler sırasında açıkladığı Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün ayrıntıları belli oldu. İmzalanan protokolle Mersin'in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektrik ve elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinin müfredatına "Nükleer Enerjiye Giriş Dersi" eklenecek.Söz konusu dersi alan öğrenciler mezun olduktan sonra teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika alan gençler santralde istihdam edilecek. Öğrenciler eğitimleri boyunca santral sahası, nükleer bilgilendirme ve eğitim merkezlerine ziyaretler gerçekleştirecek. Okulların ihtiyaç duyacağı bütün eğitim materyalleri Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından ücretsiz temin edilecek.