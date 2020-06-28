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Rus elçiden turizme büyük övgü

Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Rus elçiden turizme büyük övgü
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kovid-19 salgını sürecinde, Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendiğini belirtti. Türkiye'nin, 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' için çok ilginç bir sistem geliştirildiğini söyleyen Yerhov, "Bu sistemi, başka ülkelerin de öğrenmesinin kayda değer olduğunu düşünüyorum. Deniz ve güneş, her zaman olduğu gibi hoş ve gönül okşayıcı. Uçuşların yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mesele üzerinde, Rus ve Türk yetkilileri sürekli temas halinde çalışıyor" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğunu açıklamıştı.
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Rus elçiden turizme büyük övgü
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