SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama

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HABERİ: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL başvurusu nasıl yapılır? hesaplama

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik alandaki sıkıntıların giderilmesi adına Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda destek kredisi vatandaşlara veriliyor. Uygun faiz oranlarıyla 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL başvurularına ilişkin gelişmeleri araştırılırken vatandaşlara sunulan destek kredisi imkanları yoğun ilgi görüyor. Başvuruları olumlu değerlendirilen bankaya gitmeden vadesinin 36 ay olduğu destek kredisini kullanabilecekler. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorgulama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.6.2020 17:48 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında destek kredisi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için verilmektedir. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması duurmunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL başvurusu nasıl yapılır? İşte hesaplama ekranı ile haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SORGULAMA: ZİRAAT DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

İşte Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama
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