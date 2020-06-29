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Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

Airbus CEO'su Guillaume Faury, uçak teslimatlarının önümüzdeki iki yıl içinde, 2019 sonuna göre yüzde 40 düşmesini öngördüklediklerini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:50 ABONE OL
Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek

Almanya merkezli Die Welt'in sorularını yanıtlayan Faury, buna karşılık üretimin yüzde 80 düzeyinde düştüğü Nisan ayına göre bir gelişme yaşandığının da altını çizdi.

Pandemi öncesi düzeylere 2025 yılında ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Faury, Airbus A320 modeli uçaklara yönelik talebin yavaş da olsa artmaya başladığına işaret etti ve bunun da, üretimin 2022/2023 döneminde artmaya başlayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Airbus Ceo'su, bununla birlikte büyük ölçekli uçaklara olan talebin geri dönmesinin daha uzun zaman alacağını düşündüğünü de ekledi.
Üretim ve satışların birdenbire düştüğüne işaret eden Faury, bunun da belirli bir ölçüde istihdam kayıpları yaşanacağı anlamına geldiğini belirtti ancak, ne kadar istihdam kaybı olacağına ilişkin bilgi vermedi. Daha önce yayılan spekülatif bilgilere göre, Airbus'un Covid-19 pandemisi nedeniyle 15,000 kişiyi çıkaracak.

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Airbus CEO: Uçak teslimatları iki yılda yüzde 40 düşecek
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