Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü itibariyle yükselen bir grafik çiziyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor.. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!
Ons
Alış: 1.773,51$
Satış: 1.774,15$
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
Gram Altın
Alış: 390,80
Satış: 390,89
Çeyrek Altın
Alış: 633,00
Satış: 641,00
Yarım Altın
Alış: 1.266,00
Satış: 1.280,50
Tam Altın
Alış: 2.472,17
Satış: 2.520,16
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
Cumhuriyet Altını
Alış: 2.562,00
Satış: 2.600,00