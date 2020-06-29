Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizen altın, haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, canlı tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, ile güncel grafikler...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 17:31 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

haftanın ilk günü itibariyle yükselen bir grafik çiziyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor.. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, !

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

Ons

Alış: 1.773,51$

Satış: 1.774,15$

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Gram Altın

Alış: 390,80

Satış: 390,89

Çeyrek Altın

Alış: 633,00

Satış: 641,00

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

Yarım Altın

Alış: 1.266,00

Satış: 1.280,50

Tam Altın

Alış: 2.472,17

Satış: 2.520,16

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.562,00

Satış: 2.600,00

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA