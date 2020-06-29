Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü itibariyle yükselen bir grafik çiziyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor.. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN