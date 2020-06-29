Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor

Pazartesi günü altın fiyatları haftaya hareketli başladı! Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor.. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI