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ile ilgili son dakika haberi: Gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor

ile ilgili son dakika haberleri ve canlı değişim grafikleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününü yükseliş ile başlayan ONS altın fiyatlarının yanında, gram yatay seyrini sürdürürken, fiyatları da yükselişte. %0.12'lik artışın ardından vatandaşlar, ‘Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, canlı tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile güncel grafikler... Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftaya da ONS altın yükseliş ile başladı. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki 27 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 29.6.2020 07:44 Son Güncelleme: 29.6.2020 07:44 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor

Pazartesi günü haftaya hareketli başladı! Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor.. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 29 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve fiyatları!

ALTIN FİYATLARI GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor

Ons

Alış: 1.773,51$

Satış: 1.774,15$

Gram Altın

Alış: 390,80

Satış: 390,89

Çeyrek Altın

Alış: 633,00

Satış: 641,00

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor

Yarım Altın

Alış: 1.266,00

Satış: 1.280,50

Tam Altın

Alış: 2.472,17

Satış: 2.520,16

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.562,00

Satış: 2.600,00

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Yükseliş sürüyor
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