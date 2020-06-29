Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk gününe yükseliş ile başlayan altının, haftanın geri kalanında nasıl bir seyir işleyeceği küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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