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hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler doğrultusunda oldukça hareketli bir dönemden geçen altın, haftaya yükseliş ile başlamıştı. Bu noktada gidişatı merak konusu olan altın, bugün ne kadar? İşte, canlı tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, ile güncel grafikler...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 07:00 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk gününe yükseliş ile başlayan altının, haftanın geri kalanında nasıl bir seyir işleyeceği küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki, 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, !

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Güncel ve canlı altın fiyatlarını anbean haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ons

Alış: 1.770,29 $

Satış: 1.770,56 $

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Gram Altın

Alış: 390,08

Satış: 390,19

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek Altın

Alış: 631,50

Satış: 639,80

Yarım Altın

Alış: 1.263,20

Satış: 1.278,30

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Tam Altın

Alış: 2.496,26

Satış: 2.544,34

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.587,00

Satış: 2.626,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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