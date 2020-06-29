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Bakan Albayrak'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "VakifBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:02 Son Güncelleme: 29.6.2020 16:14 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sosyal medya hesabından Vakıfbank paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak'ın paylaştığı mesajda, "VakifBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" denildi.

BAKAN ALBAYRAK EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı
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