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Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

2020 yılı dünyanın en pahalı ülkeleri araştırmasına göre, 122,4 geçim maliyeti endeksi ile olarak kayıtlara geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:52 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:55 ABONE OL
Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

Medya takip kurumu Ajans Press'in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı ülkesi oldu.

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla; Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka oldu.

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına bin 981 haber yansıdığı tespit edildi.

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi.

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

Türkiye ise bu listenin 102'nci sırasında yer aldığı görülürken, geçim maliyeti endeksinin 34,7 olduğu kaydedildi.

Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!

Haberlerde COVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu görüldü.

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Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu!
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