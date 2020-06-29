Hijyen kiti 5.5 milyon kişiye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 65 yaş üstü vatandaşlara içinde maske, kolonya ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin Gebze'deki operasyon merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Varank, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza dönük bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola çıktık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5.5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk."