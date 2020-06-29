’Kadınsın araç boyama işinden anlamazsın’ dediler: Şimdi müdavimi oldular!

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Daha önce çalışmadığını ve bu iş sayesinde evden çıktığını aktaran 2 çocuk annesi Fahriye Kaynak da yaptığı işi gururla çevresine aktardığını söyledi. Kaynak, ''İlk defa çalışıyorum, ilk olduğu içinde fazlasıyla heyecanlıydım. Nurgül hanım sayesinde evden çıktım, 2 çocuk annesiyim daha önce hiç çalışmadım. Ailemizden herhangi bir tepki almadım, gururla yapıyoruz, biz aile gibiyiz, çevreme, arkadaşlarıma ve aileme anlatıyorum. Çalışmanın başka bir duygu olduğunu anlatıyorum, evde oturan kadınlardan çoğu kendi ayaklarının üzerinde duramayacağını zannediyor, buradan bütün kadınlara sesleniyorum siz istedikten sonra her şeyi yaparsınız'' şeklinde konuştu.