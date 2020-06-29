Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

Kısa çalışma ödeneği ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklamayı ise geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak.
TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlar arasında kısa çalışma ödeneği de bulunuyor. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR? NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.