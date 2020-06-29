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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

ne zaman yatacak? açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

Corona virüsü salgını nedeniyle bazı işletmelerde ödeneğe dair düzenlemelere geçirlirken bazıları da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine geçen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Peki, ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatma tarihi…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:54 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklamayı ise geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. , 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, 'Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.' dedi.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak.

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?

Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlar arasında de bulunuyor. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR? NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı! İşte kısa çalışma ödeneği hesaplara yatma tarihi…
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