Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı ve ne zaman sona erecek?

Milyonlarca vatandaşın pandemi sürecinde faydalandığı Kısa Çalışma ödeneğine ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu kapsamda ödeneğin bir süre daha uzatıldığını bildiren Başkan Erdoğan birçok koronavirüs salgını nedeniyle verilmekte olan bu maddi desteklerin sürecine ilişkin diğer detaylara da değindi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son dakika açıklamasının detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Pandemi sürecinde vatandaşların en az maddi zararı alması amacıyla verilen bu ödeneklerin bazılarının sürecinin bir süre daha uzatıldığı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…