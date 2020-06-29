Savunma sanayisinde önemli hamle! Türk Silahlı Kuvvetlerine "Kargo İHA" için imzalar atıldı

Bu çalışmalarda insansız sistemler önemli bir yer tutuyor. SSB, son dönemde İHA ve SİHA'lardan etkin şekilde yararlanan güvenlik güçleri için farklı alanlarda ve çeşitli görevlerde kullanılmak üzere yerli ve milli imkanlarla yeni araçlar geliştirilmesini koordine ediyor.

Bu kapsamda bir süre önce Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi başlatan SSB, 2020 hedefleri arasına Kargo İHA sözleşmesinin imzalanmasını koydu. SSB Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye yönelik değerlendirmelerin tamamlandığını ve Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandığını bildirdi.

150 KG FAYDALI YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VAR

Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra Kargo İHA'nın özelliklerinin geliştirileceğini belirten Demir, "Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz. 50 kilogram faydalı yük taşıyacak Kargo İHA, 1 saatlik uçuş süresiyle özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak kahraman Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacak. 150 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Kargo İHA projemiz üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

ZORLU HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Kargo İHA sayesinde sahada güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi ihtiyaçlar zorlu hava koşullarında bile çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek. Bir süredir döner kanat İHA konusunda çalışmalar yürüten TUSAŞ, geliştirdiği araçların örneklerini yurt içinde ve dışında yakın zamanda gerçekleştirilen fuarlarda sergilemişti.

Platform üzerinde geliştirme çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, döner kanat İHA'nın deniz platformlarında ve sivil alanda da çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasını hedefliyor.

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