Son dakika haberi | Yüz binlerin beklediği haber geldi! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi. Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün itibarıyla başladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.

3 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak