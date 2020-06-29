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haberi | Yüz binlerin beklediği haber geldi! ve kısa çalışma ödemeleri başladı

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Temmuz ayında yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemelerininin tedbirleri nedeniyle öne çekildiğini duyurmuştu. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği ödemeler bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:07 Son Güncelleme: 29.6.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi | Yüz binlerin beklediği haber geldi! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi. Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün itibarıyla başladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.

3 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

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Son dakika haberi | Yüz binlerin beklediği haber geldi! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı
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