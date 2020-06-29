Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kredilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;
- "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı. Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem."
"YENİ KREDİ PENCERESİ AÇILACAK"
- "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak."Son dakika haberi: Bakan Varank duyurdu! Yerli ve milli elektrikli tren raylara indi... Son dakika haberi: | Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklandı