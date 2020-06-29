Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması Son dakika haberi... Bakan Pekcan'dan kredilerle ilgili önemli açıklamalar. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı. Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem." açıklamasını yaptı.