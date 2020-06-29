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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Bakan Pekcan'dan kredilerle ilgili önemli açıklamalar. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı. Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem." açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:13 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:31 ABONE OL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kredilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

- "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı. Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem."

"YENİ KREDİ PENCERESİ AÇILACAK"

- "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak."

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması
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