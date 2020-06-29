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Yerli çıktı, fiyatlar düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan 20 liraya düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 13:52 ABONE OL
Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Korona virüs nedeniyle sarımsağın fiyatının 30 liraya kadar çıktığını belirten üretici İsmail Arı," Ulaşlar köyünde yeni hasadına başladığımız yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosu 20 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu nedenle köyümüzde yetişen sarımsakların kendine has tadı ve aroması vardır. Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi.

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Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü
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