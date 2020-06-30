1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

Düğün salonlarındaki çalışmaları inceleyen ve vatandaşlar İçin alanlarda tedbirlere dikkatle uyulması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediyesi'nde görev yapan Pelin Tekin, "Öncelikle mümkün olduğunca açık alanlarda düğün yapılması öneriliyor ancak mekan kısıtlaması ve ticari faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda düğün salonları çoğunlukla kapalı mekanlarda var. İşletme sahiplerinin belirli kurallara uyması gerekiyor sonra her bilinçli vatandaşın yapması gerektiğini gibi maskemizi ve dezenfektanımızı bulundurarak düğün organizasyonlarına katılacağız. Kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılması gerekiyor, bununla ilgili gerekli çalışmalar zaten yapılmış. Düğün anında takı merasimi yapılmayacak, oyun ya da halay gibi gösteriler de yapılamayacak. Bu konularda biz uyarılarımızı yapıyoruz. Düğün esnasında bu tarz şikayetlerle karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.