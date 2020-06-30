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1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

1 Temmuz'dan itibaren Türkiye corona virüste yeni normalleşme dönemine geçiyor. Bu kapsamda iş yerleri, internet kafeler, düğün salonları gibi yerlerde yapılan hazırlıklar tamamlandı. Tüm dünyayı saran salgını ile mücadele kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak. Düğün salonları da tedbirlerini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:51 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:56 ABONE OL
1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olmaları nedeniyle son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçelievler Belediyesi ekipleri de düğün salonları ve kafelerdeki durumu yerinde inceledi. Ekipler alanlarda masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına, vatandaşlar için önlemlerin alınıp alınmadığına baktı. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürlere dikkat edildi.

1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

İşletme sahipleri mekanların girişinde ateş ölçümü yaparak dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtirken mekanlarındaki son hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirtti. Düğün salonlarında masalardaki sandalye sayılarının azaltıldığı masalara kolonya koyulması dikkat çekerken ekipler, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

"KAPI GİRİŞLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMASI GEREKİYOR"

1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

Düğün salonlarındaki çalışmaları inceleyen ve vatandaşlar İçin alanlarda tedbirlere dikkatle uyulması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediyesi'nde görev yapan Pelin Tekin, "Öncelikle mümkün olduğunca açık alanlarda düğün yapılması öneriliyor ancak mekan kısıtlaması ve ticari faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda düğün salonları çoğunlukla kapalı mekanlarda var. İşletme sahiplerinin belirli kurallara uyması gerekiyor sonra her bilinçli vatandaşın yapması gerektiğini gibi maskemizi ve dezenfektanımızı bulundurarak düğün organizasyonlarına katılacağız. Kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılması gerekiyor, bununla ilgili gerekli çalışmalar zaten yapılmış. Düğün anında takı merasimi yapılmayacak, oyun ya da halay gibi gösteriler de yapılamayacak. Bu konularda biz uyarılarımızı yapıyoruz. Düğün esnasında bu tarz şikayetlerle karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

"BÜTÜN TEDBİRLERİMİZ ALINMIŞTIR"

Açılış öncesi vatandaşların sağlığı için tüm önlemlerin alındığını ifade eden internet kafe çalışanı Gülnara Aliyeva, "1 Temmuz'u çoktandır bekliyorduk, tam hazırız. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, kapıda dezenfaktanlar kullanıyor ateş ölçümleri yapılıyor.

1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

Müşteri kapıdan içeri girdiğinde zaten ateşi ölçülecek. Bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Maskesiz zaten içeri alınmayacak. Her müşteri kalkıp gittikten sonra klavyeler, fareler, kulaklıklar masalar dezenfektan ile temizlenecek" şeklinde konuştu.

1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...

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1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Tüm hazırlıklar tamam...
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