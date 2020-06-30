19 günde konut kredisi artışı rekoru

Kamu bankalarının tarihi düşük faizli, uzun vadeli kredisi kampanyası sayesinde 19 günde 2019'un tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl 10.6 milyar lira artan konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 11.5 milyar lira yükseliş kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerine göre, konut kredileri, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11.5 milyar liralık artış gösterdi. Söz konusu rakam, geçen yılın başında 188 milyar 109 milyon lira seviyesindeydi. Yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artış kaydetmişti. Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8.5 üzerine çıktı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 19 günde bir yıllık tutardan daha fazla kredi tahsis edilmesinin düşük faizlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise konut kredilerinin ilk 6 ayda 30 milyar liraya yakın artmasını beklediklerini ifade etti.