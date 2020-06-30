Bir şişe su 51 lira! Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi!

Göz, euro ile satışların olduğunu ifade ederek, "Burası Türkiye, turistlere özgü bir otel, gelen de yabancı turistlerle olan bir otel. Bu bir taraftan da bizim iyiliğimize olan bir şey. Yabancı turistler bize yabancı döviz getiriyorlar. Otelin elektriği suyu TL ile ödenebilir. Sonuçta giren döviz burada kalacak" diye konuştu.