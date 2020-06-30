Ekonomiye güven yükseliyor

Hükümetin pandemi döneminde aldığı önlemlerin etkisiyle mayıs ayında toparlanma eğilimine giren ekonomik güven endeksi, normalleşmenin başladığı haziranda yükselişini hızlandırdı. Kamu bankalarının kredi faizlerindeki indirimleri ile hükümetin pandeminin etkisini azaltmaya yönelik aldığı tedbirler, özellikle reel sektör ile tüketici güveninde sıçramaya neden oldu.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme 'Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor' | Video

2 AYDA YÜZDE 43 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, büyümenin öncü göstergelerinden olan ekonomik güven endeksi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme dönemine geçilen haziranda aylık bazda yüzde 19.1 artarak 73.5 ile 3 ayın en yüksek değerine yükseldi. Nisanda 51.3'e kadar inen endekste iki aylık yükseliş yüzde 43'e ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 5.2 artarak 62.6 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesim güven endeksi de yüzde 2.2 artarak 89.8 ile 3 ayın zirvesine ulaştı. Hizmet sektörü güven endeksinde yüzde 8.5, perakende ticaret sektörü güven endeksinde ise yüzde 9.3 artış yaşandı.







İNŞAATTA BÜYÜK SIÇRAMA

Hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının kredi faizlerindeki rekor indirim, özellikle inşaat sektöründe güveni zirveye taşıdı. İnşaat sektörü güven endeksi haziranda yüzde 33.1 oranında artarak 78 değerini aldı. İnşaat sektöründe güven iki ayda yüzde 75 arttı.



DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını bildirdi. Sosyal medya hesabından güven endeksi verilerindeki artışı değerlendiren Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51.3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61.7'ye, haziranda ise 73.5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz" dedi.

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