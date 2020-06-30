Eximbank’tan ihracatçıya 380 milyon euro kaynak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon euro kredi sağladığını bildirdi. 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, "İhracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak. Söz konusu kaynak, Dünya Bankası'nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'deki ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem" dedi.