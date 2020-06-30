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temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

Corona virüs sürecinde ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlar temel ihtiyaç kredisi başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Pandemi süresince birçok kamu bankası 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Kredisi veriyor. Halkbank üzerinden başvuru formu doldurarak yapmayı düşünen vatandaşlar 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvurusu yap' şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki Halkbank Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kredi sonuç sorgulama nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:08 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:10 ABONE OL
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı ve başvuruları ekonomik açıdan sıkıntı çekenlerin imdadına yetişiyor. Halkbank'ın da içinde olduğu kamu bankaları tarafından uygulanan Kredisi kapsamında, başvurusu olumlu değerlendirilen kişiler 10 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. 6 ay geri ödemesiz ertelemeli bir şekilde verilen kredinin bir diğer avantajlı tarafı ise faiz oranının 9.40 olması. Peki Halkbank Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte, 10 bin TL Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

HALKBANK İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU VE SONUÇ SORGULAMA 2020

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

(İlgili metinler resmi internet sitesinden alınmıştır)

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Kredisi hizmete sunulmuştur.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

Halkbank destek kredisi başvurusu sorgulama ekranı! 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu yap!

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

Başvurularınızı;

İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank destek kredisi başvurusu sorgulama ekranı! 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu yap!

ONAYLI KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

Onaylanan kredinizi Şubemize gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitemizden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Kredi à Kullanà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap
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Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap
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