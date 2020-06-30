Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgula! Halkbank 10 bin TL destek kredisi başvurusu yap

Halkbank ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı ve başvuruları ekonomik açıdan sıkıntı çekenlerin imdadına yetişiyor. Halkbank'ın da içinde olduğu kamu bankaları tarafından uygulanan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında, başvurusu olumlu değerlendirilen kişiler 10 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. 6 ay geri ödemesiz ertelemeli bir şekilde verilen kredinin bir diğer avantajlı tarafı ise faiz oranının 9.40 olması. Peki Halkbank Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte, 10 bin TL Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
(İlgili metinler Halkbank resmi internet sitesinden alınmıştır)
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.
Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
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Onaylanan kredinizi Şubemize gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitemizden anında kullanabilirsiniz.
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