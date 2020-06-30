Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar ay sonuna gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretten faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılmıştı. Peki, Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 30 Haziran işsizlik ödeneği ödendi mi? İşte ayrıntılar…

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını bildirmişti. Yapılan açıklamada "Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak." İfadelerini kullandı…