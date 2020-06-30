Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneği ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

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ne zamana kadar uzatıldı? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneği ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Ülkemizde bulunan pandemi sürecinde adı altında vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen bu ücretin yasa süresinin sona ereceği bilinirken milyonlarca vatandaş ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı ve ne zaman sona erecek? İşte son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 18:31 Son Güncelleme: 30.6.2020 18:33 ABONE OL
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı ve ne zaman sona erecek?

Milyonlarca vatandaşın pandemi sürecinde faydalandığı Kısa Çalışma ödeneğine ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu kapsamda ödeneğin bir süre daha uzatıldığını bildiren Başkan Erdoğan birçok koronavirüs salgını nedeniyle verilmekte olan bu maddi desteklerin sürecine ilişkin diğer detaylara da değindi. Peki, uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son dakika açıklamasının detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Pandemi sürecinde vatandaşların en az maddi zararı alması amacıyla verilen bu ödeneklerin bazılarının sürecinin bir süre daha uzatıldığı açıklaması 'dan geldi…

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı ve ne zaman sona erecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLADI!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Koronavirüsle mücadelede amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz.

Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.

Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor.

Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bize destek olmasıdır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir."

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı ve ne zaman sona erecek?
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Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kısa çalışma ödeneği ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
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