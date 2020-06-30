Yılda iki kez ödenmek zorunda olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılacak olan ödemeler için hesaplama yapılırken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önüne alınıyor. Peki; MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 MTV 2.TAKSİT ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV taksit ödemelerinin birincisi Ocak ayında yapılmıştı. Şimdi MTV 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başlayacak. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.