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ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 ve ücretleri!

yılda iki kez ödenmesi gereken ve taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu olarak biliniyor. Birinci taksidinin Ocak ayında ödenmesinin ardından gözler 2.taksit ödemelerine çevrildi. Vatandaşlar ödeme tablosu ile ne kadar ödeme yapacaklarına dair ayrıntıları araştırmaya başladılar. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için geri sayım başlamışken bu vergiler sadece kara taşıtları için değil aynı zamanda uçak, helikopter ve motorlu deniz araçları için de geçerli olacak. Peki; ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? ve ücretleri!

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:28 ABONE OL
MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!

Yılda iki kez ödenmek zorunda olan ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılacak olan ödemeler için hesaplama yapılırken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önüne alınıyor. Peki; ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 ve ücretleri!

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 MTV 2.TAKSİT ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV taksit ödemelerinin birincisi Ocak ayında yapılmıştı. Şimdi MTV 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başlayacak. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!

MTV ÖDEMELERİ 2020

İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz 'si: 482 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 2335 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 336 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 629 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 1158 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 1798 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 188 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 365 lira

MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz 'si: 682 lira

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 1057 lira

01/01/2018 sonrası tescil

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2020 Temmuz MTV'si: 529 lira

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV'si: 578 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2020 Temmuz MTV'si: 923 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV'si: 1007 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2020 Temmuz MTV'si: 1630 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV'si: 1778 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2020 Temmuz MTV'si: 2568 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2020 Temmuz MTV'si: 2801 lira

MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!
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MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? 2020 MTV 2.taksit ödemeleri ve ücretleri!
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