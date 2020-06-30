Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...

| 'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...

haberi: 1 Temmuz'dan itibaren gaz satış fiyatlarında indirime gidiyor. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallare indirim yapılmış olacak. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL’den bin 400 TL’ye çekildi. Öte yandan elektrik fiyatlarında da 3 ay zam olmayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:04 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...

Son dakika haberi... BOTAŞ'ın gaz satış fiyatlarında indirim yapıldı. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallara indirim yapıldı. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı.

YÜZDE 12.5 İNDİRİM

Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL'den bin 400 TL'ye düşürüldü. Yüzde 12.5'lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.

ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM YOK!

1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında da değişim olmayacak.

Son dakika haberleri | Sendikalar masadan neden kaçıyorlar? Kıdem tazminatında asıl sorun nedir? Yeni sistemin avantajları...
SON DAKİKA | Kanal İstanbul'da önemli gelişme! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladı...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA