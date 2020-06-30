Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...

Son dakika haberi... BOTAŞ'ın gaz satış fiyatlarında indirim yapıldı. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallara indirim yapıldı. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı.

YÜZDE 12.5 İNDİRİM

Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL'den bin 400 TL'ye düşürüldü. Yüzde 12.5'lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu. Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.

ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM YOK!

1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında da değişim olmayacak.

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